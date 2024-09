Un week-end so chic au château de Chaumont-sur-Loire

Pour l'édition 2024 du Festival des Jardins, plus de 300 dossiers de candidatures ont été reçus à Chaumont. Ils émanaient d’équipes pluridisciplinaires -paysagistes, botanistes, designers, metteurs en scène, sculpteurs, plasticiens, etc. Ces créateurs étaient Français, Belges, Allemands, Néerlandais, Suisses, Sud-coréens, Singapouriens, Américains, Québécois, etc. et aussi étudiants de l'Ecole de la nature et du paysage de Bois ou de l'Ecole Agro-Rennes-Angers. Le jury composé de paysagistes, de jardiniers, d'écrivains, de journalistes en a, comme c'est l'usage, retenu 25



Comme d'habitude, les lauréats du concours se sont vu confier une parcelle d'en moyenne 200 à 250 m2 pour réaliser leur projet.



A ces jardins ajoutent cinq "cartes vertes" -ce sont les invités de Chantal-Colleu-Dumond- confiées à des créateurs confirmés, comme le Français Bernard Lassus ou le Britannique Paul Hervey-Brookes, primé plusieurs fois au Chelsea Flower Show et désormais installé du côté de Vendôme.



Difficile de décrire par le menu tous les jardins de l'édition 2024 ! Si le côté créatif reste primordial, la plupart confirment en tous cas que plus les années passent, plus le festival fait la part belle au végétal et aux enjeux écologiques de notre temps mais -et c'est appréciable- sans jouer les donneurs de leçons.



En témoignent parmi les matériaux utilisés, l'utilisation de plus en plus fréquente du bois et aussi, tout spécialement cette année, des branchages, souches et troncs d'arbres appelés à être recyclés pour nourrir la terre.



En témoigne aussi l'attention portée à la gestion de l'eau. Et aux insectes pollinisateurs. Citons à ce propos le jardin baptisé "Pollinators City" réalisé par une équipe américaine : celle-ci a imaginé un monde où les pollinisateurs auraient créé -clin d'oeil à New York et à Central Park !- une éco-ville semblable à une ville humaine, matérialisée ici par des ruches en forme de gratte-ciel entourées de plantes vivifiantes et nourrissantes.



Citons ensuite le "Jardin pastoral" planté de vivaces colorées et de graminées où des déchets de laine venant du Cher voisin, lavée puis feutrée, est utilisée comme couvre-sol.



Citons encore le "Jardin des murmures" où les constructions urbaines, réalisées en béton bas carbone et parcourues de sillons, permettent dans leurs interstices le développement d'une grande variété de plantes, favorisant un écosystème riche et vivant.



Citons enfin le " Théâtre du rideau blanc" qui propose un paysage blanc, glacé et semé de petits conifères bleus, expression du repos réparateur de l'hiver quand la nature reprend son souffle. Le public est invité à observer ce paysage depuis un abri couvert, comme s'il était au spectacle...