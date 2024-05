Le jardin est d’autant plus apprécié par toutes les nationalités et générations qu’il embellit les paysages, se prête à tous les usages et compte parmi les territoires les plus familiers à l’esprit humain.Formidablement malléable, capable d’adopter toutes les modes et d’intégrer toutes les fonctions,Et il y en a beaucoup !Depuis le jardin de Majorelle à Marrakech à ceux de la Villa d’Este en Italie en passant par ceux de l’Alhambra à Grenade ou les Heritage Gardens de Singapour,du tourisme qui, depuis les premières heures du tourisme a gagné ses galons sous le regard averti de l’aristocratie anglaise et bien avant sous celui d’un touriste comme Michel de Montaigne !Objet de tous les soins, largement implanté dans le paysage rural et de plus en plus dans le paysage urbain où l’on végétalise à tour de bras, sa notoriété est d’autant plus grande que la multiplication événementielle dont il fait l’objet s’étoffe régulièrement de nouvelles manifestations attirant un public d’amateurs passionnés, touristes ou résidents. Dont les « Rendez-vous au jardin