« La petite histoire » : un avatar du tourisme de mémoire pour aller mieux [ABO]

D’une part, plus on en sait sur l’histoire en général, plus on éprouve le besoin d’en savoir plus sur son histoire. Surtout si celle-ci n’a pas été racontée par la famille et reste floue pour les enfants et descendants.



De plus, l’accès à la généalogie s’est considérablement élargi. Il n’est plus besoin de se déplacer, demander des autorisations, fouiller dans les archives pour découvrir des fragments d’une histoire personnelle.



La numérisation des données de toutes sortes : militaires, religieuses, coloniales… rend l’histoire accessible à tous. Notamment grâce à des sites comme Geneanet (un site collaboratif franco français, Filae, et surtout Familysearch, un site international mis au point et alimenté par les Mormons qui souhaitent rétro-baptiser tous leurs ascendants, et ce dans le monde entier !



Par ailleurs, la psychogénéalogie en tant que discipline a émergé il y a une trentaine d’années avec les travaux d'Anne Ancelin Schützenberger et son ouvrage « Aïe mes aïeux ». Elle s’est enrichie d’apports extérieurs venant de la psychanalyse, de la psychologie et de la systémie. Ces 10 dernières années, cette discipline transversale s’est popularisée et la demande augmente considérablement.



Pour l’anecdote, sachez aussi qu’une série de Netflix « Le chemin des oliviers » génère en ce moment un quart de ma patientèle. Des femmes surtout.



En effet, je suis d’accord avec les études : les femmes sont plus demandeuses d’informations sur leur passé car elles transmettent la vie, donc la mémoire, et également parce que, d’une manière générale, elles sont plus sensibles que les hommes aux récits. Ceux qu’elles font et ceux qu’elles écoutent. Et puis, les femmes, plus encore que les hommes, cherchent à aller mieux. On est donc aussi dans le registre du bien-être.

Nous vivons une époque où la parole se libère et où les récits autobiographiques ont énormément de succès. Ils permettent d’éclairer des pans de l’histoire familiale et d’honorer des ancêtres ayant traversé des périodes historiques douloureuses (Holocauste, exil, colonisation etc.).



C’est généralement la troisième génération, les petits-enfants, qui se placent en gardien de cette mémoire souvent traumatique. C’est le retour aux origines. Ils veulent savoir d’où ils viennent afin de construire leur personnalité et si besoin leur nouvelle identité. Comprendre d’où l’on vient pour savoir où on va.

Pour certaines personnes, l’information ne suffit pas. On veut aussi aller sur place, se confronter à son passé, le comprendre, éprouver des émotions esthétiques, culturelles, sensorielles. Pour beaucoup d’individus, le voyage permet de prendre de la distance et en même temps de réparer des traumatismes conscients ou inconscients à l’origine de certaines névroses ou symptômes traumatiques.



La plupart des gens n’effectuent pas un voyage généalogique juste pour se « faire plaisir » en allant découvrir leurs terres ancestrales. Certains y vont pour trouver les causes de leur mal-être et éviter les répétitions des schémas familiaux en évacuant les secrets de famille.



D’autres souhaitent se réapproprier et renouer avec une culture qui ne leur a pas toujours été transmise (langue, cuisine, saveurs, odeurs etc.). Enfin, il y a ceux qui se déplacent pour effectuer des « rituels », comme par exemple aller dans les tranchées de la guerre 14-18 pour déposer une plaque en l’honneur d’un arrière-grand-père dont le corps disparu aurait été privé de sépulture.



Ces déplacements ne sont donc pas uniquement touristiques. Pour beaucoup, la démarche est avant tout thérapeutique. La mémoire suinte à travers des symptômes. Le voyage géographique à travers sa « petite histoire » permet de mettre des images et des sensations sur des maux qui laissent le sujet en souffrance.

Oui. Tout à fait. Les voyages des diasporas* (Irlandais, Chinois, Africains, Russes, etc.) permettent de visualiser un lieu, un village, une maison et éventuellement de retrouver des traces d’une histoire familiale insoupçonnée rencontrée par hasard.



La décolonisation aidant, des pays comme l’Algérie bien entendu mais aussi les autres pays du Maghreb, le Vietnam, Cambodge, Laos et tant de pays d’Afrique reçoivent une partie de ces populations avides de se réconcilier avec une partie d’elles-mêmes que leur mémoire leur a parfois dérobée. Il faut donc encourager ces déplacements, mais surtout les préparer afin d’éviter des atterrissages douloureux et des retours encore plus douloureux.

Tout dépend du voyage et de la sensibilité de la personne. Le travail qui est avant tout thérapeutique se fait en amont.



Lorsqu’une personne commence à éprouver le besoin de se rendre sur un territoire familial, il peut se passer beaucoup de temps avant d’enclencher réellement un départ. Cela fait partie du processus. Le fantasme du voyage en est la première étape.



Puis, lorsque la personne se met réellement en mouvement, il faudrait juste pouvoir lui dire que la réalité peut être source de joie ou peut être très décevante. Elle peut être riche en émotions ou au contraire susciter peu d’émotions contrairement à ce que l’on aurait voulu croire. Et tout cela se vérifiera lors de son retour de voyage !