Grands contributeurs de ces célébrations, le secteur touristique et ses opérateurs sont en première ligne pour assurer promotion, animation et sécurité des sites, notamment des plages ayant été leA raison, car de nouveau la guerre est à nos portes et offre le triste spectacle d’une humanité qui ne tient pas compte de ses erreurs. A raison également, car les Français sont très intéressés par l’Histoire, comme le souligne une étude Louis Harris. Et cela malgré les rumeurs affirmant le contraire.Une belle météo, 200 vétérans encore vivants au rendez-vous, un président américain et un président ukrainien parmi 25 chefs d’Etat répondant présents, des souverains belge, néerlandais, britannique, norvégien… Ce jeudi 6 Juin 2024, la région normande était sous le feu des projecteurs. La fête continuera durant une partie de l’été et ne manquera pas de confirmer la compétence de notre pays et de cette région pour assurer leur devoir de mémoire.Bien sûr, la Normandie n’a pas attendu cette année pour prouver son attachement à la grande Histoire. Voilà longtemps que l’on évalue àAvec 94 sites et lieux de visites mémoriels, 44 musées, 21 mémoriaux et sites naturels et 29 cimetières, le tourisme de mémoire est la première thématique de visite en Normandie parmi l’ensemble des sites et lieux de visites normands.A titre d’exemple, la Région accompagne le nouveau Musée du Débarquement à Arromanches-les-Bains, la restructuration et l’expansion du Airborne Museum à Sainte-Mère-Eglise, la transition vers un site plus durable pour le Centre Juno Beach à Courseulles-sur-Mer et la valorisation du patrimoine des Bases de lancement de V1 en Seine-Maritime…