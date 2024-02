Normandie : le tourisme de mémoire va cartonner en 2024 ! 🔑

« La Normandie est programmée chaque année, qu’il y ait un anniversaire ou non, c’est un classique autour des plages du Débarquement, du mémorial de Caen, que l’on couple à un autre incontournable : le

Individuels regroupés, scolaires... l’intérêt pour l’Histoire ne se dément pas.détaille Virginie Delbos, directrice de Fitour Voyages. Mais les anniversaires portent un coup de projecteur sur la destination.précise Virginie Delbos.Idem chez le spécialiste des voyages scolaires Envol Espace , observe Pauline Brionne, directrice d’Envol Espace., observe Hervé Gateau, à la tête de l’agence Réceptif Ouest, spécialisée dans l’organisation de séjours groupes., complète-t-il.Sur une année, sans anniversaire lié à la Seconde Guerre mondiale,, assure Hervé Gateau.