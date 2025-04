Vous ne devinerez jamais quelle est la plage la plus célèbre d’Instagram…

À l’approche des beaux jours, les Français commencent à planifier leurs vacances et les plages figurent parmi les destinations les plus prisées. Avec près de 20 000 kilomètres de côtes répartis entre métropole et Outre-mer, la France offre une grande diversité de paysages balnéaires.



Certaines plages deviennent particulièrement populaires sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, où sable fin, mer turquoise et cadre pittoresque attirent l’objectif. Une étude menée par Preply identifie les plages françaises les plus populaires sur la plateforme.



Le classement mêle lieux de mémoire et destinations emblématiques du littoral méditerranéen.