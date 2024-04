80e anniversaire du débarquement : des festivités, partout en France !

tourisme de mémoire"

Outre les JO et l'impressionnisme,(et de la Bataille de Normadie) pour doper sa fréquentation touristique. Un pari, a priori gagnant.Dans une Normandie qui abrite 94 sites et lieux de visites mémoriels, 44 musées, 21 mémoriaux et sites naturels et 29 cimetières, le "est la première thématique de visite (parmi l’ensemble des sites et lieux de visites normands).Il y a quelques mois, Nathalie Porte , vice-présidente de la Région, chargée du tourisme et de l’attractivité, dressait ainsi le bilan d'une étude sur l'impact du tourisme de mémoire, observait-elle,. En effet, de la Normandie à la Provence, en passant par la Bretagne, Oradour-sur-Glane et l'Alsace, les régions concernées ont mis les petits plats dans les grands.S'y ajouteront feux d’artifices géants, concerts, parachutages, bals, spectacles et concerts… La liste complète se trouve sur le site