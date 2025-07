Fitour muscle sa production au départ de Brive et Limoges [ABO]

Ce panel de choix, la gratuité du parking et la taille de l’aéroport constitue une formule intéressante pour les clients au départ de la région

Et puis, à Limoges, ils peuvent même passer dans notre agence boire un petit café avant d’embarquer, preuve que Fitour offre un service ++

De la même façon, le TO programmedu 13 au 20 mai 2026, puis du 20 au 27 mai 2026 avec plusieurs formules : séjour à l’hôtel Club Radisson Paradise Beach 5* (NL) sur l’Ile d’Eubée ; Athènes et les Cyclades ; Grèce Antique, entre mythes et merveilles ; Grèce du sud, trésors d’art et de nature ; Road trip en Grèce continentale ou encore Road trip dans les Cyclades.Ces voyages viennent compléterqui prévoit notamment pour 2026, l’Andalousie (du 26 mars au 02 avril) ; Chypre (du 05 au 12 avril) ; l’Algarve (du 21 au 28 mai) ; la Slovénie (du 08 au 15 juin) ; Madère (du 20 au 27 mai) ; l’Albanie du 11 au 18 septembre ; la Croatie et le Monténégro (du 12 au 19 septembre) ; Malte (du 24 septembre au 01 octobre)., ajoute Virginie Delbos.».