Avec sa marque « Club », Fitour Voyages renforce le sentiment d'appartenance

Nous regardons les opportunités

Cela nous manque cruellement, étant donné que nous proposons des départs au plus proche de chez nos clients

Nous répondons uniquement aux appels d’offres pour des voyages de groupes. Et là, le gros de la saison approche, avec les vacances de février et de printemps.



Nos clients partent notamment en Espagne et en Italie, un peu en Angleterre et en Irlande, en Allemagne aussi et au Portugal. Dans l’ensemble, on reste en Europe

Le réceptif est un métier à part, qu'il faut prendre au sérieux. Si on veut être reconnu et avoir une certaine expertise en la matière, il faut avoir une vraie production dédiée, avec des personnes formées pour le job, qui n’a rien à voir avec l’outgoing

* Le Groupe compte actuellement 17 agences réparties dans 8 départements (Lot, Lot-et-Garonne, Cantal, Corrèze, Haute-Vienne, Dordogne, Gironde et la Haute-Garonne).

Des projets, le Groupe Fitour en a plein les tiroirs ! Comme celui d’ étendre encore son maillage dans le Sud-Ouest *.», confirme Virginie Delbos, sans en dire plus pour le moment. Elle ne cache pas toutefois son idée de- qui emploie une quinzaine de personnes - dans un local plus adapté et qui pourrait aussi hébergerprès de Brive-la-Gaillarde, ainsi qu’».T&J (Travel and Jeunesse by Fitour), lancé en 2021, s’est aussi étoffé au fil des ans. Il emploie aujourd’hui 7 personnes. «», témoigne la DG.Si le voyagiste s’adresse avant tout à une clientèle régionale, voire nationale, elle arrive tout de même à toucher une clientèle internationale par le biais de son département France, Fitour Réceptif, grâce notamment à sa présence sur des salons et des workshops à vocation internationale.Déjà référencé en tant que réceptif France chez Selectour, ce dernier a récemment, partenaire de l’association France DMC Alliance.», ajoute à ce sujet, la DG de Fitour.Après la brochure et les salons, et en attendant leur prochain voyage, les clients pourront enfin se divertir en écoutant les nouveaux podcasts proposés par le Groupe. Quatre ou cinq nouveaux devraient sortir en 2025, le premier sera consacré à