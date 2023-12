Sud-Ouest : FITOUR retrouve le sourire en 2023

Les réservations devraient bénéficier d'un coup de boost dès janvier, avec le retour des salons maison de FITOUR, « Passion Voyages ».



Le premier est programmé les 19 et 20 janvier dans le hall de l'aéroport de Limoges. Suivra celui de Brive-la-Gaillarde le week-end du 26 et 27 janvier, dans le cinéma CGR de la ville, privatisé pour l'occasion.



Le 10 février, FITOUR ira à la rencontre de ses clients à Agen à l'Espace culturel François Mitterrand, tandis qu'en mars deux salons Passion Voyages sont prévus à Périgueux (le 9 mars au Palio) et à Figeac le 16 mars au sein du siège social de FITOUR.



« Avec ces salons, nous essayons de proposer une formule gagnant-gagnant à nos partenaires fournisseurs. Nous travaillons très sérieusement à un programme de conférences et nous leur permettons de promouvoir leurs offres. C'est une vraie volonté de la part de FITOUR, que l'on puisse tous profiter de ces temps forts commerciaux, qui demandent beaucoup de préparation et d'investissements », rappelle Virginie Delbos.



Pour patienter jusqu'aux salons, les clients à la recherche d'idées de voyages peuvent déjà commencer à rêver en écoutant le premier podcast proposé par FITOUR sur la Sicile. « Il leur suffit de scanner un QR Code pour écouter, durant une vingtaine de minutes, un échange entre l'un de nos collaborateurs et des clients FITOUR, à la manière d'un micro-trottoir.



Le format n'est pas trop long, il est bien documenté et on ne parle pas que de FITOUR ou du côté commercial du voyage. Au contraire, le podcast met en lumière nos collaborateurs et montre les voyages sous un autre angle », commente Virginie Delbos.



D'autres destinations arriveront très prochainement.