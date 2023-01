Fitour vise une vingtaine d'agences de voyages d'ici trois ans 🔑

L'année 2023 s'annonce donc passionnante, mais « chargée  » pour Fitour.



« Les chiffres sont plutôt corrects, nous sommes très confiants sur la partie Fitour, qu'il s'agisse des groupes ou des agences de voyages, nous voyons bien que l’activité est repartie  », indique Virginie Delbos.



Le PGE est déjà en cours de remboursement depuis un an et les collaborateurs remis à niveau progressivement. « Ceux qui sont là depuis longtemps ont besoin de se former aux nouveaux produits.



Les nouveaux passent d'abord quelques temps par le siège social de Figeac aux côtés de la coordinatrice réseau et moi-même afin d'être formés sur la partie individuels et les groupes, mais aussi à notre culture d'entreprise. Nous voyons ensuite vers quel poste les orienter  ».



Si Fitour n'était pas habitué à connaître du turn over, la pandémie de Covid est venue chambouler les habitudes. « Cela a été difficile, nous avons eu une vague de quadragénaires qui n'ont pas souhaité continuer l'aventure, après 10, 15, 20 ans de maison, le tourisme étant sacrément sinistré.



Mais, avec le recul, cela nous a permis de nous remettre en question, de nous réorganiser et aussi de mettre de nouvelles procédures en place et de nous recentrer sur notre stratégie  ». Fitour peut donc désormais rouler vers ses 35 prochaines années.