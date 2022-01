Fitour : les salons Passion Voyages de retour à Brive et à Limoges

Le Salon Passion Voyages, organisé par Fitour, revient en présentiel le vendredi 21 et samedi 22 janvier 2022 pour sa 9e édition à l’Aéroport Brive Vallée de la Dordogne.



Les destinations de la saison touristique à venir au départ de l’aéroport et des régions dans lesquelles est implanté le réseau de distribution seront mises à l'honneur : Croatie, Madère, Corse, Egypte, Porto, Londres, Bruxelles....



A cette occasion, les équipes Fitour ont convié leurs partenaires voyagistes, dont certains sont déjà présents au départ de l’aéroport de Brive en 2022 : l’Aéroport Brive Vallée de la Dordogne, l'aéroport de Toulouse Blagnac, Exotismes, AmériGo, MSC Croisières, CroisiEurope, Amelia International, Fram, Cars Delbos, Voyages Triangle, Thalasso n°1, Visit Europe, Asia, ainsi que les destinations Espagne, Italie, Portugal, Balkans, Pays-Bas et France.



Au programme : rencontres avec les professionnels du voyage ; conférences ; partages d’expériences ; tombola pour tenter de gagner des vols pour 2 personnes à destination de la Polynésie et 1 voyage en Corse ; des offres FITOUR « spécial Salon », des animations et un service de restauration sur place.