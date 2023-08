CroisiEurope : J’ai testé pour vous la croisière Afrique australe

Tout à coup les voitures se croisent, s’immobilisent et les chauffeurs parlementent. L’un eux a aperçu un léopard. Il s’est réfugié sous un arbre pour échapper aux regards inquisiteurs des touristes. C’est un superbe mâle de taille adulte qui dépasse allègrement les 2 mètres, queue comprise. Clic-clac, c’est dans la boîte. Au suivant !



Nous avons d’ores et déjà 3 spécimens des 5 Big Five (l’éléphant, le léopard, le buffle) dans la besace : seuls le lion et le rhinocéros manquent à l’appel.



Notre guide se démène pour les accrocher à son tableau de chasse, avant la fin de la matinée. Y parviendra-t-il ? Rien n’est moins sûr. Mais il met un point d’honneur à débusquer le roi de la jungle. Et tout à coup, le vlà, majestueux, impérial, trônant à la tête d’un clan de plusieurs lionnes et d’un lionceau.



Pari tenu pour le chauffeur ! Il vient vers nous (le lion) et tel un matou en recherche de caresses, frôle la carrosserie du 4X4 qu’il contourne par l’arrière et flanque du même coup une sacré peur bleue aux passagers qui n'en mènent pas large… Mais le guide les rassure : le félin ne perçoit qu'une masse indistincte.



En revanche, point de rhinocéros en vue et pour cause : convoités pour leurs cornes par les braconniers du delta de l'Okavango et en danger critique d'extinction, les autorités gouvernementales ont procédé en 2020 à leur évacuation.



Il est temps pour nous de regagner nos pénates en Namibie, à 20 minutes de là. On va zigzaguer parmi les méandres de la rivière et les nuées d’oiseaux et de canards sauvages. Il nous restera à préparer le coucher de soleil somptueux et à trinquer comme il se doit au jour d’après.