CroisiEurope dévoile de nouveaux itinéraires en France et en Belgique

Les: le canal de la Marne au Rhin de Strasbourg à Lagarde, le canal du Rhône au Rhin de Besançon à Dijon, le canal de la Marne de Paris à Épernay et le canal de la vallée du Doubs de Montbéliard à Besançon. Chaque itinéraire met en avant les richesses patrimoniales et naturelles de ces régions.Laest l’ouverture d’une croisière fluviale en Belgique, de Halle à Gand,. Cette croisière de sept jours à bord de la péniche Raymonde est proposée de mai à octobre. Elle inclut toutes les excursions, telles que le passage de l’ascenseur à bateaux de Strépy-Thieu, la visite du château Beloeil, surnommé “”, avec ses jardins remarquables, ainsi que la découverte du domaine Chant d’Éole et ses vins renommés. Le programme comprend aussi une escale à Audenarde, permettant d’explorer l’histoire de la région.Chaque péniche dispose de, permettant d’accueillir un. Des vélos sont embarqués pour les excursions à terre et un équipage de six personnes assure un service personnalisé. Les croisières proposent également des dégustations de spécialités locales pour offrir uneCes croisières sur les canaux s’adressent à ceux qui recherchent un, dans un cadre à taille humaine. Elles constituent une manière originale et paisible de sillonner les régions de France et de Belgique en 2025.