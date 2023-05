CroisiEurope : nouvelle croisière dans la Vallée de l'Oise

Les traversées CroisiEurope se distinguent par leur proximité. Les navires de la compagnie sillonnent les principaux fleuves d’Europe depuis près d’un demi-siècle. Ils offrent aux voyageurs une expérience chaleureuse et personnalisée dans les meilleures conditions à bord de bateaux à taille humaine.La nouveauté depuis quelques années concerne les canaux de France. La compagnie est en constante recherche d’idées et de nouveaux terrains de jeu pour répondre aux besoins de sa clientèle. Bateaux de croisière , à la découverte de ces géants des mersSafaris et croisières, deux concepts présentant tant de contrastes, mais que CroisiEurope a su coupler pour créer une nouvelle proposition loisirs et voyage.Le premier safari-croisière a été lancé en 2018. Cette excursion atypique consiste en un séjour de quatre jours en lodges cinq étoiles, au niveau du fleuve Zambèze en Namibie. Ce voyage est suivi de quatre jours au lac Kariba où les vacanciers alterneront entre safaris nautiques et terrestres, découverte des chutes Victoria et survol de la savane africaine. Vous passerez, ainsi, de la Namibie au Zimbabwe, avec ses grands espaces et ses paysages fascinants.Les navires CroisiEurope peuvent accueillir en un safari-croisière, jusqu’à 16 passagers avec huit cabines harmonieusement décorées.