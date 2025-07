Train plus cher que l’avion : "une question de volonté politique" [ABO]

Dans le même temps, la SNCF met du matériel qui serait utile sur le réseau national pour accroitre l'offre en Espagne et bientôt en Italie.



Comme le tourisme est une économie de l’offre, le transport en est tout autant.



" Vous le voyez avec les compagnies low-cost qui desservent les grandes villes touristiques en Europe : plus il y a d’offres, plus les prix sont faibles et plus la demande est soutenue. C’est aussi le cas avec le train.



L’enjeu capacitaire est primordial. D’ailleurs, depuis la crise sanitaire, où l’offre a augmenté, le ferroviaire grignote des parts de marché.



Nous proposons donc la fin des exonérations fiscales aériennes et le rétablissement d’un taux de TVA normal sur les vols internes, la baisse des péages ferroviaires sur les liaisons transversales et internationales.



Notre dernière proposition, reprenant celle lancée durant le Front Populaire, est de proposer un aller-retour chaque année à tous les Français pour 30 euros, pour convertir ceux qui ne prennent pas le train, " propose Alexis Chailloux.



Le gouvernement a bien tenté quelque chose avec le pass rail, mais qui a été plutôt un flop.



Pour le responsable du Réseau Action Climat, il n’a pas été une mauvaise initiative.



Sauf qu'elle a sans doute été lancée trop tardivement et, en évinçant les TGV, elle limite énormément l’offre, ce qui réduit l’intérêt de l’initiative. De plus, elle était surtout avantageuse pour ceux qui voyageaient beaucoup en train durant l’été.



" Pour résumer, le rapport démontre que c’est surtout une question de volonté politique.



Que le train soit plus cher que l’avion, ce n’est pas une fatalité. Il suffit de prendre les mesures appropriées et de vouloir changer les choses, " conclut-il.