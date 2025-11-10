Vous êtes à la recherche d’une sortie sympa en Ardèche ? Dans ce cas, avez-vous pensé à faire du canoë ? Il s’agit d’une activité qui plaît à tout le monde, aux grands comme aux petits. Mais vers qui se tourner exactement ? Vers Loulou Bateaux, tout simplement.
C’est à Vallon-Pont-d’Arc que Loulou Bateaux est implanté depuis plus de 40 ans. Cette entreprise vous propose une multitude d’activités sportives pour toute la famille afin de vous permettre de découvrir l’Ardèche autrement. Quand on ne connaît pas une région et que l’on cherche à y faire des activités, il est préférable de se tourner vers le spécialiste dans ce domaine et, notamment, la location de canoë dans les gorges de l’Ardèche et la vallon Pont d’Arc.
Loulou Bateaux, le spécialiste des activités sportives en Ardèche
C’est à Vallon-Pont-d’Arc que Loulou Bateaux est implanté depuis plus de 40 ans. Cette entreprise vous propose une multitude d’activités sportives pour toute la famille afin de vous permettre de découvrir l’Ardèche autrement. Quand on ne connaît pas une région et que l’on cherche à y faire des activités, il est préférable de se tourner vers le spécialiste dans ce domaine et, notamment, la location de canoë dans les gorges de l’Ardèche et la vallon Pont d’Arc.
Un large choix d’activités pour toute la famille
Loulou Bateaux propose de la descente en canoë avec un moniteur professionnel, un guide en mode découverte de la nature. Mais ce n’est pas tout puisqu’en faisant appel à cette entreprise, vous pourrez également découvrir une multitude d’activités sportives pour tous les niveaux. Ainsi, en plus du canyoning, vous allez pouvoir faire de l’escalade, du VTT, de la spéléologie, de la via ferrata, du yoga ou encore des descentes en rappel. Imaginez tous les moments incroyables que vous allez pouvoir vivre !
Avec Loulou Bateaux, vous allez pouvoir passer un séjour en Ardèche mémorable. Grâce à une plateforme de réservation en ligne, vous n’avez même pas besoin de vous déplacer pour sélectionner les activités de votre choix. Vous choisissez les dates qui vous conviennent le mieux et vous pouvez profiter de différents modes de paiements. Tout est mis en œuvre pour que vous n’avez à vous soucier de rien. Vous venez et vous profitez des activités que vous avez choisi.
Avec Loulou Bateaux, vous allez pouvoir passer un séjour en Ardèche mémorable. Grâce à une plateforme de réservation en ligne, vous n’avez même pas besoin de vous déplacer pour sélectionner les activités de votre choix. Vous choisissez les dates qui vous conviennent le mieux et vous pouvez profiter de différents modes de paiements. Tout est mis en œuvre pour que vous n’avez à vous soucier de rien. Vous venez et vous profitez des activités que vous avez choisi.
Descendre les gorges de l’Ardèche en canoë, l’activité familiale parfaite
La descente des gorges de l'Ardèche en canoë est certainement l’une des meilleures activités que vous pouvez faire en famille. Grâce à plusieurs parcours adaptés à chaque niveau, vous allez pouvoir découvrir cette fabuleuse région en navigant sur les eaux. Quand on est une famille avec des enfants, il est toujours très compliqué de trouver une activité qui plaise vraiment à tout le monde. Ainsi, Loulou Bateaux vous propose l’activité parfaite pour vous. Le canoë est une activité sportive accessible à tous, du moment que vous savez nager.
Le jour de votre choix, il vous suffit de vous rendre à la base de Loulou Bateaux et de vous garer sur le parking privé. Ensuite, vous recevez tout l’équipement de sécurité nécessaire pour faire votre balade en toute sérénité. Après cela, vous n’avez plus qu’à profiter de ce moment d’exception en pleine nature. Plongez au cœur des gorges de l’Ardèche depuis Vallon Pont d’Arc et découvrez un endroit d’une rare beauté. Et si vous le désirez, vous pouvez même vous baigner à certains endroits. L’eau est chauffée par les roches calcaires ainsi que le soleil et elle peut même atteindre, par moment, les 28 degrés !
Le jour de votre choix, il vous suffit de vous rendre à la base de Loulou Bateaux et de vous garer sur le parking privé. Ensuite, vous recevez tout l’équipement de sécurité nécessaire pour faire votre balade en toute sérénité. Après cela, vous n’avez plus qu’à profiter de ce moment d’exception en pleine nature. Plongez au cœur des gorges de l’Ardèche depuis Vallon Pont d’Arc et découvrez un endroit d’une rare beauté. Et si vous le désirez, vous pouvez même vous baigner à certains endroits. L’eau est chauffée par les roches calcaires ainsi que le soleil et elle peut même atteindre, par moment, les 28 degrés !
Trouvez la descente en canoë qui vous convient le mieux
Avec Loulou Bateaux, il y en a pour tous les goûts. Si vous ne voulez pas faire trop d’efforts, vous pouvez opter pour une descente de 8 ou 12 kilomètres. Cela ne vous prend qu’une demi-journée. Ce sont des balades idéales pour les familles avec de jeunes enfants. Sinon, vous pouvez partir à la découverte de l’Ardèche en une journée avec deux parcours de 24 et 32 kilomètres. La descente de 24 km, par exemple, va vous faire explorer l’un des plus beaux coins des gorges de l’Ardèche : la réserve naturelle.
Enfin, Loulou Bateaux vous propose aussi une descente en canoë dans les gorges de l’Ardèche pendant une durée de deux jours. C’est l’activité parfaite pour passer un moment à deux ou même entre amis. Plusieurs parcours sont disponibles en fonction de vos envies. Et comme vous êtes en totale autonomie, vous allez vraiment passer des moments incroyables. D’autant plus que sur le parcours, vous trouverez des aires de bivouac où vous pourrez dormir, prendre une douche ou faire un barbecue.
Si vous n’avez jamais visité l’Ardèche, ni fait de canoë, pourquoi ne pas vous rapprocher de Loulou Bateaux ? Seul, entre amis ou en famille, vous trouverez forcément l’activité sportive qui vous correspond. N’hésitez pas à vous renseigner sur tous les parcours disponibles afin de savoir lequel vous devez choisir en fonction de votre niveau. Dans tous les cas, sachez que même si vous ne voulez pas faire de canoë, vous pourrez opter pour d’autres activités telles que l’escalade ou la spéléologie.
Enfin, Loulou Bateaux vous propose aussi une descente en canoë dans les gorges de l’Ardèche pendant une durée de deux jours. C’est l’activité parfaite pour passer un moment à deux ou même entre amis. Plusieurs parcours sont disponibles en fonction de vos envies. Et comme vous êtes en totale autonomie, vous allez vraiment passer des moments incroyables. D’autant plus que sur le parcours, vous trouverez des aires de bivouac où vous pourrez dormir, prendre une douche ou faire un barbecue.
Si vous n’avez jamais visité l’Ardèche, ni fait de canoë, pourquoi ne pas vous rapprocher de Loulou Bateaux ? Seul, entre amis ou en famille, vous trouverez forcément l’activité sportive qui vous correspond. N’hésitez pas à vous renseigner sur tous les parcours disponibles afin de savoir lequel vous devez choisir en fonction de votre niveau. Dans tous les cas, sachez que même si vous ne voulez pas faire de canoë, vous pourrez opter pour d’autres activités telles que l’escalade ou la spéléologie.