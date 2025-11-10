Avec Loulou Bateaux, il y en a pour tous les goûts. Si vous ne voulez pas faire trop d’efforts, vous pouvez opter pour une descente de 8 ou 12 kilomètres. Cela ne vous prend qu’une demi-journée. Ce sont des balades idéales pour les familles avec de jeunes enfants. Sinon, vous pouvez partir à la découverte de l’Ardèche en une journée avec deux parcours de 24 et 32 kilomètres. La descente de 24 km, par exemple, va vous faire explorer l’un des plus beaux coins des gorges de l’Ardèche : la réserve naturelle.



Enfin, Loulou Bateaux vous propose aussi une descente en canoë dans les gorges de l’Ardèche pendant une durée de deux jours. C’est l’activité parfaite pour passer un moment à deux ou même entre amis. Plusieurs parcours sont disponibles en fonction de vos envies. Et comme vous êtes en totale autonomie, vous allez vraiment passer des moments incroyables. D’autant plus que sur le parcours, vous trouverez des aires de bivouac où vous pourrez dormir, prendre une douche ou faire un barbecue.



Si vous n’avez jamais visité l’Ardèche, ni fait de canoë, pourquoi ne pas vous rapprocher de Loulou Bateaux ? Seul, entre amis ou en famille, vous trouverez forcément l’activité sportive qui vous correspond. N’hésitez pas à vous renseigner sur tous les parcours disponibles afin de savoir lequel vous devez choisir en fonction de votre niveau. Dans tous les cas, sachez que même si vous ne voulez pas faire de canoë, vous pourrez opter pour d’autres activités telles que l’escalade ou la spéléologie.