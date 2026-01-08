L'agence de voyages Saberatours a tiré sa révérence

Chez Miravita, nous avons à cœur de transmettre notre expertise et notre connaissance du monde de façon simple et accessible. C'est pourquoi nos offres de voyages sont proposées clés en main.



Nous voulons démocratiser l'accès à des voyages culturels avec des aspects humains

Pourtant, en 2023, l'entreprise avait ouvert une nouvelle page de son histoire avec la création du tour-opérateur Miravita.Ce tour-opérateur digital affichait alors la volonté de privilégier la vente en ligne, tout en s'appuyant sur l’expertise des équipes de Saberatours dans le Caucase, le Moyen-Orient, l’Asie centrale et l’Extrême-Orient.Lancé par Rafi, le fils de Léon Baghdassarian, fondateur de l’agence originelle, le TO a lui aussi été emporté dans la chute de la maison mère.", expliqué Rafi Baghdassarian, le directeur des ventes de Miravita.