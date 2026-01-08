TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
L'agence de voyages Saberatours a tiré sa révérence

Saberatours aurait fêté ses 50 ans en 2027


Après presque 50 ans d'existence, l'agence de voyages Saberatours a cessé ses activités. Alors que l'entreprise a été radiée du registre d’Atout France au début de l’année 2026, la décision d'arrêter les frais avait été prise quelques mois plus tôt. Ultime tentative de relance de cette entreprise familiale, Miravita a également fermé ses portes.


Rédigé par le Vendredi 9 Janvier 2026

Saberatours aurait fêté ses 50 ans en 2027 Crédit photo : © Miravita
Crédit photo : © Miravita
TAP Air Portugal
Créée à la fin des années 1970, Saberatours aurait dû fêter ses 50 ans l’année prochaine.

Elle possédait les marques Parfums d’Asie, Parfums d’Orient, Culture dans l’âme et Perles du Monde. L'aventure a débuté dans le 1er arrondissement de Paris, rue d'Argenteuil, avant un déménagement en 2004, à quelques centaines de mètres, rue des Pyramides.

Radiée du registre d’Atout France le 6 janvier dernier, cette agence spécialisée dans les circuits accompagnés dans le Caucase, l’Asie centrale et le Moyen-Orient avait en réalité déjà fermé ses portes quelques mois plus tôt.

En effet, sur le site de cette agence, qui a compté jusqu'à huit salariés, il est stipulé qu'après "de belles années passées à vos côtés, nous avons décidé de mettre fin à notre activité depuis le 30 septembre 2025.

Nous tenons à vous remercier sincèrement pour votre confiance et votre fidélité, qui ont rendu cette aventure possible."

En 2018, son chiffre d'affaires s’élevait à 3,84 millions d'euros.

Fragilisée par la crise du Covid, une situation géopolitique rendant difficile le tourisme dans l’est du globe, ainsi que par un pari stratégique perdu, Saberatours a finalement cessé ses activités.

Miravita : le tour-opérateur ferme ausi ses portes

Cette fermeture n’a aucune conséquence pour l’APST, qui avait été informée en amont.

D’ailleurs, son président ne se montre pas inquiet face aux nombreuses radiations enregistrées en ce début d’année 2026.

Pourtant, en 2023, l'entreprise avait ouvert une nouvelle page de son histoire avec la création du tour-opérateur Miravita.

A lire : Miravita, nouveau spécialiste du voyage culturel

Ce tour-opérateur digital affichait alors la volonté de privilégier la vente en ligne, tout en s'appuyant sur l’expertise des équipes de Saberatours dans le Caucase, le Moyen-Orient, l’Asie centrale et l’Extrême-Orient.

Lancé par Rafi, le fils de Léon Baghdassarian, fondateur de l’agence originelle, le TO a lui aussi été emporté dans la chute de la maison mère.

"Chez Miravita, nous avons à cœur de transmettre notre expertise et notre connaissance du monde de façon simple et accessible. C'est pourquoi nos offres de voyages sont proposées clés en main.

Nous voulons démocratiser l'accès à des voyages culturels avec des aspects humains", expliqué Rafi Baghdassarian, le directeur des ventes de Miravita.

Saberatours : l'APST n'est pas inquiète face aux nombreuses radiations

Au début de l’année 2024, lorsque nous avions rencontré la nouvelle équipe chargée de lancer cette activité, l’ouverture au BtoB était clairement évoquée.

Finalement, cette aventure aura fait long feu, et le grand défi de Saberatours, "de déménager notre agence dans le Web", n’aura pas été remporté.

L’écrivain malien Amadou Hampâté Bâ disait que "quand un vieillard meurt, c’est une bibliothèque qui brûle".

Par extrapolation,nous pourrions conclure que lorsqu’une agence de voyages baisse définitivement le rideau, c’est une fenêtre sur le monde qui se referme.

Tags : agence de voyages, apst, miravita, saberatours
