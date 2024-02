Miravita, nouveau spécialiste du voyage culturel 🔑 Huit destinations sont d'ores et déjà proposées

Créé en 2023 par l'agence Saberatours, le tour-operator Miravita place la découverte culturelle et les rencontres humaines au cœur son offre de circuits accompagnés vendus on-line.

Rédigé par PAULA BOYER le Mercredi 7 Février 2024

L'aventure entamée il y a 45 ans, dans le monde du tourisme, par Léon Baghdassarian, entre dans une nouvelle ère.



Certes, l'agence de voyages Saberatours dont il est le PDG, va poursuivre sur sa lancée ses activités habituelles (billetterie, etc.) dans ses locaux du 11, rue des Pyramides à Paris. En revanche, Miravita, la nouvelle marque créée en 2023, misera, elle, strictement sur la vente on-line.



Rafi, le fils de Léon, travaille depuis douze ans dans l'agence de voyage familiale dont il est directeur des ventes. C'est lui qui, épaulé par Karen Canli, la responsable de la production et Daniel Torres, spécialiste de marketing digital, est à l'origine de l'opération de rebranding.



A l'arrivée, Miravita, le nouveau tour-operator, combine la volonté de privilégier la vente on-line et l'expertise des responsables de Saberatours sur la région du Caucase, du Moyen-Orient, de l'Asie centrale et de l'Extrême-Orient.



Cette année, l'équipe de passionnés (7 personnes) de Miravita propose huit destinations qu'elle maîtrise parfaitement : pour commencer l'Arménie, la destination-phare de Saberatours depuis quarante ans, mais aussi l'Ouzbékistan,



Des prestations de qualité Les circuits accompagnés proposés, avec départ à date fixe de Paris (mais aussi de province) sont de huit jours et sept nuits au minimum, par petits groupes : 12 personnes en moyenne, sauf en Egypte et en Jordanie où ils pourront atteindre 30 personnes quand ces destinations, un peu en pause en raison de la guerre au Proche-Orient, reprendront de la vigueur.



La durée du voyage en



Miravita se propose aussi d'organiser des voyages individuels, totalement à la carte, pour ceux qui souhaitent voyager de manière plus personnelle ou plus intime.



De prime abord, les circuits de Miravita pourraient paraître assez classiques. Toutefois, le TO insiste sur la qualité des prestations. Cela implique, dit-il, de choisir, par exemple, des bateaux 5 étoiles pour les croisières sur le Nil, de recourir à des guides archéologues en Egypte et en Jordanie, et, ailleurs, de faire appel à des guides experts qui connaissent parfaitement l'histoire et la culture de leurs pays.



"La qualité d'un guide contribue largement à la qualité du voyage" , insiste Karen Canli.



Autre innovation : en Arménie pour commencer, puis très rapidement dans le nord du Vietnam, Miravita proposera des circuits incluant de la randonnée. En



Et aussi, quatre circuits destinés aux seuls trekkeurs incluant ... 7 heures de marche quotidienne. Comme chacun sait, les montagnes arméniennes sont plutôt escarpées...



"Nous verrons ensuite s'il est possible de développer la même offre dans d'autres destinations ", ajoute Karen Canli.



Miravita : un TO engagé Si Miravita se pose en nouveau spécialiste des voyages culturels, en concurrence avec Art & Vie et Intermèdes, le nouveau TO insiste plus particulièrement sur les "rencontres avec les habitants".



"Les rencontres sont fondamentales dans un voyage, elles l'enrichissent" , assure Karen Canli. "C'est d'ailleurs pour avoir une facilité d'approche des habitants que nous misons sur de petits groupes" .



"Chez Miravita, nous avons à cœur de transmettre notre expertise et notre connaissance du monde de façon simple et accessible. C'est pourquoi nos offres de voyages sont proposées clés en main" , insiste, de son côté,



Il ajoute : "Nous voulons démocratiser l'accès à des voyages culturels avec des aspects humains" . Ne rêvons cependant pas, cette démocratisation pourra parfois être toute relative. Si un circuit en Egypte peut ressortir autour de 2000/2500 euros par personne, il en ira tout autrement, demain, dans d'autres destinations plus lointaines et plus onéreuses.



En parallèle, Miravita a entrepris de signer des partenariats avec des ONG opérant dans les pays où sont vendus ses circuits. C'est chose faite, au Vietnam, avec le GRET qui mène des projets pour favoriser l'intégration dans la société des femmes issues des minorités ethniques ou encore avec le Fonds arménien de France qui réalise un projet d'adduction d'eau dans un village de montagne au sud de l'Arménie.



Par la suite, d'autres partenariats pourraient être signés dans d'autres destinations.



Une partie des bénéfices réalisés par Miravita sera versée à ces ONG pour accompagner leurs projets. Quel pourcentage ? "Cela dépendra de l'ampleur des projets" , réplique Karen Canli.



"Nous choisissons soigneusement les ONG, nous leur faisons confiance, nous savons où va l'argent ", insiste Karen Canli qui précise encore : nous essaierons de faire passer nos voyageurs dans les villages où ces ONG travaillent".



B to C puis, aussi, B to B "C'est un grand défi de déménager notre agence dans le Web" , reconnaît Daniel Torres, le responsable de la communication digitale de Miravita. b[Avec un site Web "tout simple" sur lequel les clients peuvent s'informer, réserver, mais également demander des précisions via un chat, Maravita a incontestablement pris la main sur la partie digitale de Saberatours.]b



Si le modèle principal choisi est le B to C, le B to B n'est pas exclu. "Notre site est B to C. Mais il sera B to B dans les semaines qui viennent. Les agences pourront alors se connecter et vendre nos produits" . Quel sera le commissionnement ? Daniel Torres botte en touche, faisant valoir que cela dépendra des accords passés avec les agences.



Pour favoriser ses premiers pas, Miravita propose une offre de lancement avec un code promo de 100 € pour toute réservation avec le 31 mars 2024.

