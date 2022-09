La France avait mis en place en 2020 et 2021 un régime d'exception pour lutter contre la pandémie de covid-19. Dans ce cadre des restrictions sanitaires avaient été mises en place en fonction du niveau épidémique dans les pays étrangers. Une carte des pays verts, orange et rouge avaient été éditée.



Depuis le 1er août 2022 les règles ont changé. Plus aucune restriction ne s'applique aux voyageurs qui arrivent en France et la carte qui classait les pays par couleur n'est plus en vigueur.



- les voyageurs n’ont plus aucune formalité à accomplir avant leur arrivée en France, en métropole comme outre-mer, et la présentation du passe sanitaire ne peut plus être exigée, quel que soit le pays ou la zone de provenance ;



- plus aucune justification de voyage (le « motif impérieux ») ne peut être exigée ;



- les voyageurs n’ont plus à présenter d’attestation sur l’honneur de non contamination et d’engagement à se soumettre à un test antigénique ou un examen biologique à l’arrivée sur le territoire national.



- De même, plus aucune justification du motif d’un voyage au départ de la France, en métropole comme outre-mer, ni aucune attestation de sortie du territoire n’est requise par les autorités françaises pour se rendre dans un autre pays.