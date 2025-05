Voyage Thaïlande : ce qui a changé au 1er mai

Les voyageurs doivent accéder au formulaire TDAC via le site officiel du Bureau de l’immigration thaïlandais (https://tdac.immigration.go.th). Le formulaire est conçu pour être rempli de manière intuitive.Une fois le formulaire soumis, unest généré et doit être présenté au contrôle d’immigration à l’arrivée. Ce dispositif remplace les anciennes cartes papier et permet une transmission directe des données aux autorités compétentes. Il est conseillé aux voyageurs de vérifier que leur passeport dispose d’une validité minimale de six mois à compter de la date d’entrée en Thaïlande Cette mesure contribue àgrâce à l’intégration avec les systèmes biométriques existants. Les voyageurs peuvent consulter les sites officiels pour obtenir des informations complémentaires sur la procédure et les documents requis.Certainess’appliquent, notamment pour les passagers en transit ne passant pas par le contrôle d’immigration et les titulaires de "Border Pass" pour des points de passage spécifiques. La soumission du formulaire est gratuite et se réalise en anglais.