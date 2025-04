Thaïlande : Air France dévoile une nouvelle destination soleil, cap sur Phuket !

Plages et Nature

Patong Beach : la plus célèbre, festive et animée (idéal pour la vie nocturne, mais très touristique).

Kata et Karon : plages plus tranquilles, idéales pour les familles ou les surfeurs.

Freedom Beach, Nai Harn, Bang Tao : plages plus préservées et authentiques.

Promthep Cape : point de vue incroyable pour les couchers de soleil.



Îles et Excursions

Îles Phi Phi : célèbres pour leurs paysages spectaculaires (excursions à la journée).

Similan Islands : spot de plongée renommé mondialement.

James Bond Island (Koh Tapu) : célèbre grâce au film “L’Homme au pistolet d’or”.



Culture et Patrimoine

Phuket Old Town : centre historique à l’architecture sino-portugaise, maisons colorées, marchés et street art.

Big Buddha : immense statue blanche de 45m de haut, symbole de l’île.

Temples Wat Chalong : plus grand temple bouddhiste de Phuket.



Activités à Faire

Snorkeling, plongée sous-marine : notamment à Koh Racha, Similan et Phi Phi.

Cours de cuisine thaïlandaise.

Marchés de nuit : nourriture de rue, souvenirs, spectacles (le marché de Chillva, Naka Market…).

Sorties en bateau, kayak dans les mangroves.

Randonnées dans la jungle ou dans les collines du nord de l’île.

Spa, massage traditionnel thaï : une expérience incontournable !



Climat & Meilleure période

Meilleure période : novembre à avril (saison sèche, mer calme).

Mousson : de mai à octobre (pluies fréquentes, tarifs plus bas, mais activités nautiques parfois limitées).