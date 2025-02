La Thaïlande vise les 40 millions de visiteurs en 2025

Répondant à nos questions, elle à donné quelques précisions sur les objectifs fixés, particulièrement en France.



« En 2024, nous avons accueilli 35,5 millions de visiteurs internationaux, soit près de 89% des niveaux records de 2019 (39,92 millions). C’est une reprise significative et nous sommes sur une trajectoire positive.



Les prévisions pour 2025 sont brillantes, avec des projections indiquant une reprise complète, voire un dépassement, des chiffres de 2019 » (l’objectif affiché est d’atteindre 40 millions de visiteurs, NDLR).



« Pour nos visiteurs français, les perspectives sont tout aussi prometteuses. Avec 720 806 visiteurs français en 2024, la Thaïlande a rebondi à plus de 96 % de son niveau de 2019 (745 318).



Cet écart minime réaffirme que la Thaïlande continue d'être une destination de choix pour les voyageurs français, un fait que nous apprécions profondément.



En janvier, 110 515 visiteurs français se sont rendus en Thaïlande. La France se classe au 3e rang des marchés sources européens, derrière l'Allemagne et le Royaume-Uni, qui ont enregistré un nombre de visiteurs plus élevé en janvier. »



Et d’ajouter : « C’est un marché fort et stable et avec une meilleure disponibilité des vols et la popularité durable de la Thaïlande auprès des voyageurs français, la France a un fort potentiel pour renforcer encore sa position dans les mois à venir. »