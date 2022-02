Vietnam Original Travel, agence réceptive au Vietnam et en Asie du Sud-Est

Expertise

Notre passion pour la Péninsule Indochinoise est notre vocation, y créer des voyages, notre métier. Créée et animée par d’anciens guides, notre agence est aujourd’hui composée d’une équipe de conseillers chevronnés et d’hommes de terrain à votre écoute pour, dans le cadre d’un dialogue riche en interactivité, répondre à toutes vos exigences.



Créativité

Nos collaborateurs locaux et nos équipes sur place arpentent la Péninsule Indochinoise à la recherche des destinations les plus étonnantes, des itinéraires les plus captivants et des activités les plus originales, afin de toujours vous proposer une gamme de voyages aux thématiques variée et de qualité.

Que ce soit pour un circuit autour des sites incontournables ou plus intimes, hors des sentiers battus avec des nuits chez l’habitant ou dans des adresses de charme, pour une randonnée sur plusieurs jours ou pour un séjour purement culturel ou bien encore à destination des familles, des seniors ou des jeunes, notre équipe prend en charge tous vos projets.



Fiabilité

La qualité étant au cœur de notre activité, notre agence a su s'entourer de collaborateurs et de prestataires fiables et de confiance.

Service logistique et clientèle, conseillers, guides et chauffeurs… tous nos collaborateurs sont recrutés avec le plus grand soin et formés avec la préoccupation de répondre à vos exigences.

Hôtels, hébergements chez l’habitant, bateaux, restaurants, activités… Rien n’est laissé au hasard. Toutes les prestations sont testées, validées ou remplacées.

Compréhension immédiate de vos besoins, professionnalisme, respect des délais, sens de l’anticipation, très grande réactivité, le tout dans une relation conviviale et sereine.