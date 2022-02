Vietnam : une réouverture des frontières dès mars 2022 ?

Si cette proposition est approuvée, le Vietnam rouvrira complètement ses frontières aériennes, terrestres et maritimes d'ici le 15 mars.



Il est également proposé de reprendre la politique d'exemption de visa unilatérale pour 13 pays (Russie, Japon, Corée du Sud, Norvège, Finlande, Danemark, Suède, Royaume-Uni, France, Allemagne, Espagne, Italie et Belarus pour un maximum de 15 jours) et bilatéraux pour 88 pays et territoires,

résultats positifs

" analyse l'équipe d'Aurora Travel & DMC. Pour appuyer cette proposition, le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyen Van Hung s'appuie sur la réussite du programme d'accueil des touristes internationaux., le tout avec des "" selon AsiaNews. Lors de cette réunion, le vice-Premier ministre Dam a déclaré queaprès deux années de lutte contre la pandémie de covid.