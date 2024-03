Marrakech destination préférée des Français pour Pâques

Opter pour des vacances en France apparaît comme le choix privilégié par les Français pour les mois de juillet et août.



Cette option est perçue comme une alternative sûre et plus économique par rapport à d'autres destinations, avec un coût moyen pour un billet aller-retour fixé à 210€, comparé à 229€ pour l'Espagne et 361€ pour le Maroc, ces deux pays étant les suivants les plus prisés pour les vacances d'été.



Cette préférence pour des séjours sur le territoire national confirme les données de l'étude Liligo de 2024, qui révélait que 67% des Français envisageaient de voyager en France métropolitaine.