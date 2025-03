Visa Vietnam : une bonne nouvelle pour les voyageurs !

Pour tout séjour d’une durée de plus de 45 jours un visa est obligatoire. La demande de visa s’effectue via le site du portail national de l’immigration du Vietnam qui délivre un e-visa. Les séjours dans ce cas sont d’une durée maximale de 90 jours avec entrées multiples.Pour l'obtenir, il faut remplir un formulaire en ligne avec ses informations personnelles, télécharger une photo d'identité et une copie de son passeport, payer les frais de 25$ (entrée simple) ou 50$ (entrées multiples). La réponse par email est délivrée entre 3 et 5 jours ouvrés.D'autres types de visa sont possibles : d'affaires, étudiants, travail, ou pour les investisseurs.