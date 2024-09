Inondations Asie du Sud Est : Pas de restrictions de déplacement

« Le ministère de la Santé publique signale qu'il y a une situation d'inondations dans 19 provinces, s'empressant de mobiliser toutes les ressources pour aider à soulager les souffrances de la population et restaurer les zones résolues pour revenir rapidement à la normale. »

Depuis le passage du typhon, tous nos départs ont été maintenus. Sur la Thaïlande, nous avons deux départs par semaine. A ce jour, nous n’enregistrons pas de perturbations sur nos départs et n’avons pas fait d’aménagements particuliers. Les hôtels opèrent,

D'ailleurs, un famtrip partait au Vietnam aujourd’hui (ndlr :le 27 septembre) . »

« Depuis la semaine dernière, on parle de la Thaïlande du Nord, avec la région de Chiang Rai et du Triangle d'Or. La rivière Ping est en crue. Il y a eu des éboulements et des coulées de boue entre Chiang Mai et Lampang, empêchant le train de circuler »,

« Nos clients sont actuellement à Phuket ou Koh Samui, où tout opère normalement. Les prochains départs vers le nord de la Thaïlande sont prévus mi-octobre. La situation évolue rapidement »

« Tous nos départs opèrent normalement. Nous n’avons pas eu de notifications de la part de la Thaïlande nous demandant de changer les programmes,

Quelques clients nous ont contacté suite aux reportages et aux images catastrophes au lendemain du passage du typhon. Nous avons pu les rassurer. Nous n’avons pas de demandes d’annulations. »

« Cette année, la saison des pluies est beaucoup plus marquée. Je ne pense pas que ça va entacher la prise de commande sur la Thaïlande, ni le Vietnam qui, connaissent depuis début septembre avec une très belle dynamique sur 2025 »

Après le passage du typhon, les médias ont relayé des images impressionnantes.Dans un post X (ex-Twitter) du 27 septembre 2024, le Département de prévention et d'atténuation des catastrophes thaïlandais relayait :affirme Olivia Calvin de Climats du monde, avant d’ajouter :raconte Virginie Gerbault, qui rappelle également queLe tour-opérateur n’a actuellement, souligne la directrice de production d’Asia Voyages, confiante.assure Elodie Blanchot.S’agit-il d’Les chiffres du SETO le confirme, avec