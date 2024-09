Après un été impacté par les JO, l'hiver s'annonce incertain pour les voyagistes 🔑

« Après une année 2023 exceptionnelle, nous pensions que 2024 serait une année fabuleuse. Le mois de mai a été excellent, juin a été bon, juillet a été impacté chez tous les acteurs par la communication sur les

»

« Dès janvier, nous avions déjà des indicateurs montrant l’impact des JO sur le trafic de juillet. Les grands acteurs ont été amenés à faire des promotions vendues en dernière minute. A peine les JO terminés, ça a redémarré très vite »,

*à partir des chiffres additionnés des départs effectués au 31 août 2024 et des réservations prises pour septembre et octobre 2024.

** chiffres additionnés des départs effectués au 31 août 2024 et des réservations prises pour septembre et octobre 2024.