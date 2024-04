SETO : René-Marc Chikli rempile pour un an

René-Marc Chikli a tenu a rendre hommage au travail accompli par Jean-François Rial en tant que vice-président : "Si aujourd'hui vous avez eu des résultats en 2023, c'est aussi parce que vous avez passé le cap du Covid et c'est en partie grâce à lui.



C'est vraiment une personne qui nous a aidés. Jean-François fait partie des personnes qui ont apporté une grande contribution. Il n'est pas souvent d'accord, il nous engueule souvent, mais à la fin il est avec nous !"



C'est avec une certaine émotion que Jean-François Rial tourne la page de cette vice-présidence qu'il a partagé un temps avec Jean-Paul Chantraine (fondateur d'Asia) puis avec Emmanuel Foiry : "Je suis émue car le SETO c'est ma famille. Mais dans ma vie j'ai trop de passions, trop chose, et cela devient trop compliqué. J'ai aussi quitté d'autres mandats notamment la présidence de l'Office de tourisme de Paris.



Je ne sais pas faire les choses à moitié, et cela me coûte de quitter cette fonction. Je voulais remercier René-Marc, car j'ai conscience d'être un trublion, d'être un peu ingérable mais sur des sujets stratégiques, il m'a fait confiance, un confiance absolue et totale. Je voudrais aussi citer Jean-Paul Chantraine, avec qui nous avons fait un trio magnifique.



Et pendant le covid, Mumtaz Teker (AST), Jean-Pierre Mas (EDV) m'ont aussi fait confiance et laissé carte blanche alors que je nesuis pas toujours facile. Et il y a quelque chose que j'adore au SETO c'est d'avoir des amis qui sont mes concurrents ! "