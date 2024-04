Hubert Védrine invité du 14e Forum du SETO

Le 14e FORUM du SETO se tiendra à Rabat au Maroc du jeudi 25 au vendredi 26 avril 2024., Directeur Général de l’ONMT et, Président Directeur Général de Royal Air Maroc ouvriront cette convention.Sont également attendues lors de ce rendez-vous annuel, les interventions de Hubert VEDRINE , ancien ministre des Affaires étrangères, Emmanuel LECHYPRE , éditorialiste, et François GEMENNE , politologue et spécialiste des questions sur le climat.René-Marc Chikli, président du SETO ne manquera pas non plus, de présenter le traditionnel baromètre qui fait le bilan des résultats hiver 2023/24 et des tendances de l’été 2024 des tour-opérateurs.