Soutien au Maroc : "nous sommes sur des croissances à deux chiffres"

« Au moment du tremblement de terre, il y a eu 20 secondes de confusion et de panique, après on s’est vite ressaisis » résume une guide du tout nouveau musée du Patrimoine Immatériel consacré à la place Jamaâ el-Fna située juste à côté. Si par mesure de précaution, le bâtiment a fermé durant un mois, il retrouve aujourd’hui ses niveaux de fréquentation habituels, « jusqu’à 700 visiteurs par jour ».



Cœur battant de Marrakech, la place Jamaâ el-Fna grouille de monde, comme si de rien n’était. Tout autour les hôtels, cafés et restaurants sont bien remplis. « En organisant ce 24 heures à Marrakech, l’idée était de montrer que la destination va bien ». Avec derrière l’objectif de « préserver et protéger les prochaines vacances de Noël, de Pâques et ensuite l’été » explique René-Marc Chikli qui rappelle que « de – 80% de réservations la semaine du séisme, le niveau de trafic est revenu à la normale au bout seulement d’un mois ».



Une bonne nouvelle qui n’empêche pas le président du SETO d’envoyer à nouveau une petite pique aux compagnies aériennes qui ne se sont pas montrées coopératives. « Nous leur avons adressé une lettre en leur demandant de faire preuve de plus de souplesse dans leurs conditions ». Voilà aussi qui devrait nourrir à l’avenir un véritable travail de réflexion pour éviter de tels désagréments avec « des partenaires aériens qui ne jouent pas le jeu ».



Présent à Marrakech, Selatt Erdogan, directeur commercial de Mondial Tourisme, tient à dire combien il est engagé sur le Maroc et que cette destination « ne désemplit pas ». Sur Essaouira, il vient d’ailleurs d’organiser un éductour mobilisant 35 personnes, tous réseaux confondus.



« Sur le Maroc, nous sommes sur des croissances à deux chiffres. Les baisses qu’on a connu sur les trois premières semaines, on va les rattraper d’ici quelques mois sans aucun problème » confirme René-Marc Chikli.