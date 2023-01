Ôvoyages affiche ses ambitions sur le Maroc

Un si grand soleil

À côté de ces produits, le TO dispose aussi de stocks importants sur d'autres hôtels et Riads comme par exemple l’Amadil Beach 4 étoiles à Agadir ou l’hôtel du Golf Rotana Palmeraie 5* à Marrakech."L’objectif est de mettre sur le marché français suffisamment de chambres au moment où des destinations comme la Grèce vont se retrouver saturées en pleine été… ces stocks terrestres vont être complétés par la mise en place d’un programme de vols Charter à destination d’Agadir à compter d’avril durant les vacances scolaires et aussi pour l’été" ajoute Raouf Benslimane.Fort de ses engagements, Ôvoyages a obtenu le soutien de l’Office National Marocain du Tourisme, représenté à Paris par Jihad Chakib, pour lancer, regroupant France 2 et France 3, consistant à parrainer les annonces météo y compris celles du début et de la fin du journal de 20h , ainsi que le feuilleton quotidien «».Cette campagne a démarré ce lundi 23 janvier et aura une durée de 3 semaines.