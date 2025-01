« Sur la clientèle individuelle, l’été connait une accélération des réservations depuis début janvier, après des mois de novembre et décembre assez mous »

« Nous sommes très en avance sur 2025 sur des destinations comme Malte et le Cap Vert où nous avons changé d’île. La Croatie et le Portugal font un très fort démarrage. L’Italie connait une progression très forte »,

« La Jordanie pesait beaucoup dans nos ventes, elle n’est plus au même niveau. Nous avons toujours des clients individuels, mais il nous manque la clientèle groupe. Difficile de s’engager sur la destination pour les représentants de groupes »,

« Nous rouvrons la Bulgarie, fermée suite à la guerre en Ukraine »,

« Le concept prend bien, il y a une vraie attente sur ce type de produits, bien que nous ne sommes pas sur des produits à fort volume »,

« Nous sommes en très légère progression au global, mais il y a des disparités dans les destinations historiques du TO : Norvège, Islande, Ecosse, Irlande. L’Irlande, qui avait très bien fonctionnée ses deux dernières années est en léger retrait, quand la Norvège et la Laponie, elles, fonctionnent très bien. Le rythme des réservations se tasse depuis un mois. Nous attendons beaucoup de ce début d’année »

« Nous avons beaucoup diversifié notre offre et sommes très engagés sur l’aérien, ce qui nous permet de maîtriser nos stocks et nos prix »,

« Le Maroc fait de belles croissances. L'Égypte aussi. L'Espagne et ses îles, notamment les Baléares, se démarquent. Nous avons des progressions importantes sur l'Italie, nous mettons la gomme sur la Sardaigne et les Pouilles. A l’inverse, les Émirats connaissent une tendance baissière. La Grèce, elle, se maintient. Sur le long-courrier, l’Asie est en progression. Le Vietnam est en train de revenir et le Sri Lanka marche bien »

« Nous sommes très contents. Nous avons fini 2024 à + 25% par rapport à l'année 2023 »,

Que réserve 2025 à l’industrie du tourisme ?Sur le moyen-courrier, chez, la dynamique reprend en ce début d’année., affirme Olivier Velter , directeur commercial de Top of Travel.liste-t-il.Suite à la reprise du conflit au Moyen Orient explique le directeur commercial de Top of Travel, qui maintient les départs de Paris et Lyon sur toute la première partie de saison.Le TO affiche une forte ambition et vise 100 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici à 2030. Trois nouvelles destinations viennent s’ajouter au catalogue :précise Olivier Velter.Autre nouveauté : le lancement des Top Clubs en immersion en partenariat avec FairMoov rappelle Olivier Velter.Timide démarrage des ventes, fin 2024, également chez, commente Fabien Kroll , directeur général de Quartier Libre.A date,explique Samia Benslimane , CEO et co-fondatrice d’Ôvoyages/Thalasso n°1., détaille Samia Benslimane.affirme Olivia Calvin , directrice commerciale du tour-opérateur Climats du Monde, spécialiste des voyages long-courriers.