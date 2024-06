Thalasso n°1 - ÔVoyages veut doubler de taille d'ici 4 à 5 ans 🔑

"Nous avions besoin d'un management intermédiaire pour monter en compétences"

"La technologie est un de nos gros sujets. Nous travaillons à la migration de tout notre back office. Nous souhaitons y intégrer l'IA et de nouvelles fonctionnalités. Nous voulons un outil qui puisse répondre à notre spécificité et connecter à la fois nos engagements aériens et hôteliers, et les stocks plus classiques, afin d'être prêts à digérer notre croissance, lorsque l'ouverture du capital sera réalisée."

Dans le même temps, le tour-opérateur fait évoluer son organigramme. Sophie Ballandras , sera nommée ce mois de juinElle a notamment travaillé aux côtés de Marc Rochet au sein d', et a occupé les fonctions de directrice générale deexplique Raouf Benslimane.Parallèlement, Nadia Van Cleven (Ex- Veepee et Carrefour Voyages) accompagne l'entreprise sur la partie distribution directe quand Benoît Crespin (Ex - edreams-Odigeo) supervise la transition digitale en lien avec Sophie Ballandras.