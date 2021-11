Voyage Maroc : quelles conditions d'entrée ?

De base, les voyageurs internationaux arrivant au Maroc, devront se soumettre à un protocole commun.



Ainsi, ils devront télécharger ou remplir (le document sera distribué à bord de l'avion ou à l'aéroport) une fiche sanitaire à remettre aux autorités.



Dans celle-ci, il sera indispensable de renseigner l'adresse du passager et deux numéros de téléphone pour permettre aux autorités marocaines de pouvoir le joindre à tout moment, lors de son séjour.



Le passager doit être joignable pendant les 10 jours qui suivent son arrivée sur le territoire national marocain.



De plus, les voyageurs devront se soumettre à un double contrôle de température à leur arrivée. Cette étape concerne l'ensemble des passagers, vaccinés ou non. Le double contrôle de température est systématique.



Ce n'est pas tout, car les autorités peuvent opérer des contrôles aléatoires à l'aide de test antigénique.



Pour terminer, les passagers doivent respecter les mesures en vigueur au Maroc, dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Le port du masque est obligatoire, tout comme la distanciation physique et le lavage régulier des mains.