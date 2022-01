Raouf Benslimane n'est pas le seul à croire à la capacité de résilience du Maroc.



Philippe Sangouard, directeur de Boomerang - Kappa Club se veut également optimiste : "Lorsque le "go" sera donné, cela peut repartir très vite. Sur Pâques, la destination va faire le plein.



Depuis 2 ans, nous faisons le yoyo et lorsqu'une destination rouvre, les clients répondent présents. Le Maroc est desservi au départ de nombreuses villes françaises, avec le "flex", il sera facile de répondre à la demande."



Un vision partagée aussi par Axel Mazerolles, directeur général de FTI Voyages qui aura deux clubs à Marrakech et Agadir.



" Nous tablons sur une forte reprise pour avril - mai, et sur un très fort boom des réservations. Le Maroc a manqué aux Français c'est un basique pour les voyageurs en provenance de l'Hexagone, c'est une destination unique."



TUI France est aussi sur la même longueur d'onde : " Le Maroc reste une des seules destinations soleil proche ouverte à l’année. C’est une destination phare et incontournable qui n’a pas vraiment d’équivalence et qui montre un taux de fidélisation fort.



Chez TUI France, il y avait une forte attractivité pour la destination avant la fermeture des frontières. Le Maroc se classait sur la 3e marche du podium. Actuellement, il y a des interrogations dans l’esprit des clients qui génèrent certaines hésitations sur les départs de février et mars. On note un vrai début de reprise sur avril "



Le Maroc sera même une nouveauté 2022 pour Mondial Tourisme. Le tour-opérateur programmera dès février 2022, plusieurs hôtels 4* et 5*, ainsi qu’un circuit en 4x4 et un circuit Villes impériales.