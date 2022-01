Ryanair au Maroc : départ ou coup de poker menteur de O'Leary ? 🔑

TourMag

ContactĂ©e Ă plusieurs reprises par, la low-cost irlandaise n’a, sans surprise, pas donnĂ© suite Ă nos sollicitations.Ceci dit, d’après les donnĂ©es rĂ©coltĂ©es par le site spĂ©cialisĂ©et d’après le dernier programme de vol dĂ©voilĂ© depuis par Ryanair pour 2022, des vols pour Marrakech sont bel et bien programmĂ©s pour l’étĂ© Ă venir depuis Dublin.Des autorisations de vols pour l’étĂ© Ă venir, confirmĂ©s Ăpar une source auprès de l’Plus encore, le lancement d’une liaison inĂ©dite versest prĂ©vue. Agadir, oĂą Ryanair prĂ©voit d’établir une base (prĂ©-ouverte en novembre 2021) pour ses avions en Afrique du Nord.Deux appareils y seront stationnĂ©s, censĂ©s exploiter 30 lignes, dont 20 nouvelles, entre la ville du sud marocain et l’Europe.Difficile dans ces conditions de croire Ă un dĂ©part aussi prĂ©cipitĂ©, le Maroc constituant un marchĂ© d’envergure pour la low-cost qui se pose dans onze aĂ©roports du royaume.Elle y opère de nombreux vols directs depuis la France, notamment depuis Marseille et Beauvais. Une nouvelle liaison saisonnière entre Limoges et Marrakech doit en outre ĂŞtre lancĂ©e fin mars.