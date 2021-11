Maroc : suspension des vols avec la France

"à l’arrivée au Maroc, à un double contrôle, par caméras thermiques et thermomètres électroniques, ainsi que par tests antigéniques.

Une décision qui fait suite à une escalade dans les mesures prises pour sécuriser le Royaume vis-à-vis de l'épidémie et de son importation par les visiteurs étrangers.Le 15 novembre 2021, les autorités marocaines annonçaient un renforcement des contrôles aux frontières.En plus de l'exigence d'être doublement vacciné, il sera procédéQuelques jours plus tard, les voyageurs non vaccinés en provenance de France n'étaient plus acceptés sur le sol marocain.Et maintenant, face aux messages alarmistes du gouvernement français, le Royaume a fermé suspendu l'ensemble de ses vols avec l'Hexagone.