Pass sanitaire : "désactivé dès le 15 janvier pour tous, sans 3e dose"

Et Olivier Véran le ministre de la Santé d'annoncer les décisions du gouvernement.



" Le vaccin n'est pas moins efficace que prévu, si nous n'avions pas cette couverture vaccinale nous serions foudroyés par cette vague et sans doute confinés.



Dans les patients admis, la part des patients vaccinés est 10 fois parmi les personnes hospitalisées. Le vaccin nous protège il ne faut pas et plus en douter. Il protège contre les formes graves et réduit sa circulation.



Au bout d'un certain temps, la mémoire immunitaire diminue. Dans le cadre des vaccins contre le covid, au bout de quelques mois, il faut réanimer la mémoire immunitaire, avec une démultiplication de la protection immunitaire.



Les autorités considèrent que ce rappel doit se faire au bout de 5 mois et non 6 mois. Le rappel vaccinal sera ouvert à tous les adultes de plus de 18 ans et plus, 5 mois après la deuxième injection.



25 millions de Français sont concernés. 6 millions de Français ont déjà reçu cette troisième dose. Il reste donc 19 millions de Français à vacciner.



Nous sommes mobilisés pour aller chercher les 6 millions de personnes éligibles et qui ne sont pas vaccinés.



Nous allons développer des médiations, des barnums de vaccination dans les centres de vaccination, nous allons aussi inviter les médecins à convaincre les plus réfractaires. "