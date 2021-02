France : "Il est possible que l'on ne soit jamais reconfinés" selon Olivier Véran

Les hôpitaux accueillent désormais 27.995 malades du Covid-19, contre 27.652 la veille, avec 1.893 admissions ces dernières 24 heures. Sur ces malades, 3.353 sont dans un service de réanimation.



Ce dernier chiffre est le plus élevé depuis la sortie du 2e confinement.



" Chaque semaine que nous gagnons sur le confinement, c'est une semaine de libertés supplémentaires pour les Français ", déclare Olivier Véran, ministre de la Santé.



Concernant, la vaccination, le membre du gouvernement a fixé comme objectif de vacciner entre 3,5 millions et 4 millions de Français à la fin du mois de février.



" On est complet jusqu'à la fin de février, des créneaux vont être ouverts en mars. Hier, la France est passée devant l'Allemagne et l'Italie, " en termes de vitesse de vaccination, se félicite Olivier Véran.



Un changement de ton qui laisse entrevoir, pour une fois, une note d'espoir sur le front de l'épidémie.