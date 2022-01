"C'est peut-être la dernière des vagues, vu le taux de contamination" selon Olivier Véran

Je ne dis pas qu'il est moins dangereux, attention, je dis qu'il provoque moins de passage en réanimation.



Si vous avez un très grand nombre de malades, avec proportionnellement un certain nombre d'hospitalisations, l'afflux de patients dans nos hôpitaux, le tout dans une période critique, à savoir le mois de janvier... sur les 400 000 lits que comptes nos hôpitaux aujourd'hui, 20 000 sont déjà occupés par des patients covid, avant même l'impact de la vague omicron.



On va passer un mois de janvier difficile à l'hôpital, je le dis,

Il provoque moins de détresse respiratoire aiguë, et les besoins de lits en réanimation sont moins importants qu'avec les variants précédents.



Il peut provoquer des besoins en oxygène de trois, quatre jours et donc on s'attend à un afflux de malades dans les lits d'hospitalisation conventionnelle.

La question d'une nouvelle dose de vaccin va se poser assez vite pour les personnes fragiles dans notre pays, les personnes immunodéprimées ou très âgées.



On en discute avec les scientifiques, pour l'instant seul Israël a ouvert cette quatrième dose.

Il faut bien comprendre que si le nouveau variant provoque moins de formes graves, il entraîne tout de même des hospitalisations.Concernant la 4e dose, alors même que la campagne pour celle de rappel se déroule actuellement, Olivier Véran a précisé qu'elle pourrait concerner assez rapidement les plus faibles.Avec une immunité complètement atteinte, une vaccination des personnes les plus faibles et des médicaments pour soigner les formes graves, le retour une certaine forme de normalité pourrait bien être pour 2022.