Variant omicron : "on rentre dans une période de fortes turbulences" selon Gabriel Attal

Ce qui est certain, c'est que le variant omicron rebat les cartes d'une certaine manière. Il faut bien comprendre qu'il y a des choses que nous savons et d'autres que nous ne savons pas encore.



Il est nettement plus contagieux que tout ce que nous avons connu, il se développe 70% plus rapidement dans les cellules de l'organisme que les variants précédents.



Sa progression est foudroyante,

Et voici que le monde retient à nouveau son souffle, face à l'épidémie de coronavirus.Depuis quelques semaines et l'émergence du variant omicron, toutes les certitudes et les libertés que nous a conféré la vaccination ne semblent tenir qu'à un fil.Pour Gabriel Attal invité ce matin aux 4 vérités sur France 2, le variant omicron rebat les cartes." a expliqué le porte-parole du gouvernement.Alors qu'il n'est que minoritaire en France, le variant pourrait bien nous causer quelques tracas et refermer certaines portes.