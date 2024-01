Voici le gouvernement de Gabriel Attal !

Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique ;



Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et Outre-mer ;



Sébastien Lecornu, ministre des Armées ;



Stéphane Séjourné, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères ;



Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice ;



Amélie Oudéa-Castéra, ministre de l'Education nationale, des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques ;



Richa Dati, ministre de la Culture ;



Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire ;



Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la santé et Solidarités ;



Christophe Béchu est maintenu ministre de la Transition écologique ;



Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ;