Pas de Ministère du tourisme… on reprend les mêmes et on recommence ?

Les deux hommes devraient, eux aussi, sauf changement de dernière heure, rempiler dans le nouveau gouvernement.



Une bonne nouvelle ?



Pas forcément car cela posera une nouvelle fois le problème du secrétaire d'État au Tourisme et de ses prérogatives.



Manifestement, le Gouvernement n’aura rien appris ni retenu la leçon de la crise.



La pandémie a pourtant porté, jusqu’au paroxysme, l'importance, le poids et l'impact de cette industrie. Une crise dont on n'est pas sortis, loin s'en faut...



Jean-Baptiste Debbari, lui aussi acteur remarqué au secrétariat d'Etat aux Transports, en sait quelque chose. L'ancien pilote prendrait du galon avec un portefeuille a part entière et succéderait à Elisabeth Borne, dont le maroquin serait scindé avec Barbara Pompili à l'Ecologie.



Le transport aérien, autre composante essentielle du tourisme, est à la peine et c'est peu de le dire...



Mais que voulez-vous ? Le tourisme restera l'éternel SDF du Gouvernement français. Il n'y a pas de raison que ça change...