Omicron : "Nous allons devoir atteindre 95% de vaccinés"

TourMaG.com - Alors que nous faisons face à une 5e vague qualifiée de fulgurante, par Gabriel Attal, comment expliquez-vous que le gouvernement n'ait pas pris de mesures plus restrictives ?



Anne Sénéquier : Aujourd'hui, il y a une décorrélation entre le taux de contamination et d'hospitalisation, même si nous voyons les services de réanimation se remplir.



Le gouvernement table sur un taux de vaccination relativement important et l'adhésion de la population aux gestes barrières.



L'année dernière, nous n'avions pas encore la vaccination et les Français avaient joué le jeu, nous évitant un pic de contamination.



Les fêtes de Noel sont des fêtes familiales par excellence. Personne n'a envie de contaminer sa famille, donc le gouvernement espère que chacun fera le lien entre protéger l'autre et soi.



Nous sommes devant deux scénarios possibles, avec d'un côté un pic atteint et donc que le plus dur est derrière nous. La 2e option : nous restons sur un haut plateau, ce qui est possible, alors cela deviendra compliqué pour nos services hospitaliers.



Pour finir, nous ne sommes pas à l'abri que Omicron génère une vague supplémentaire, mi-janvier.



Les personnes vulnérables et non vaccinées doivent être en dehors des chaînes de transmission. Les mesures de protection ne sont pas exclues, en fonction de ce qu'il se passera prochainement.



Le gouvernement joue au jeu de la danseuse sur un fil. Les Français doivent être très vigilants.



TourMaG.com - Pour terminer, sommes-nous condamnés à vivre l'année 2020 toute notre vie ?



Anne Sénéquier : Le virus a vocation à devenir endémique, l'objectif pour le virus est de toucher le plus de monde possible. Plus nous créons un contexte permettant de voir émerger des nouveaux variants et plus, le virus a la possibilité de repartir à 0.



Voilà, pourquoi nous devons penser à coopérer et coordonner le déploiement des vaccins, plutôt que de vacciner que l'Occident.



Nous n’avons pas la capacité industrielle de stopper ce virus. Il faudrait sortir 20 milliards de doses en deux mois, ni la volonté, même si certains vous diront, qu’ils contribuent au système Covax… c’est vrai mais trop anecdotique.



Ça fait de sérieux obstacles tout de même.



Nous devons être acteur de ce changement, si nous ne voulons pas revivre 2020 éternellement.