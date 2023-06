Cour de justice : les avoirs covid n'ont pas respecté le droit européen

"lequel la pandémie de Covid-19, tout en relevant des « circonstances exceptionnelles et inévitables », constituait également un cas de force majeure, recouvrant des cas allant au-delà de ce qui a été envisagé lors de l’adoption de la directive et permettant l’adoption d’une réglementation nationale qui déroge à l’obligation de remboursement intégral".

La Cour réfute par ailleurs l'argument du gouvernement français selonL' ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 a autorisé les agences de voyage à rembourseren raison de la pandémie de covid entre le 1er mars et le 15 septembre 2020.Pour rappel,. Il ne pouvait donner lieu au remboursement des paiements effectués par les voyageurs qu’après la non-utilisation de ce bon pendant ce délai.Cette mesure avait été prise pour, et éviter ainsi que la solvabilité des agences et TO soit mise en péril par une demande importante de remboursement. Les associations de consommateurs UFC-Que Choisir et CLCV, avait saisi en juillet 2020 le Conseil d’État français pour demander l’annulation de cette ordonnance.Le conseil d'Etat avait débouté les deux associations quelques jours plus tard.