Conseil d'Etat : "Une révision de l'ordonnance ? C'est hors de question !" pour J.-F. Rial

TourMaG.com - Le Conseil d'Etat a débouté l'UFC Que Choisir, en estimant qu'il n'y avait pas "besoin d'examiner l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité" de l'ordonnance. Comment appréhendez-vous la décision ?



Raphaël Bartlomé : Il faut bien comprendre que cette ordonnance a été remise en cause par la Commission européenne.



Notre recours devant le Conseil d'Etat avait pour seul but d'accélérer les retouches nécessaires, au regard de la recommandation de l'institution européenne.



Il y avait le recours en lui-même, mais nous estimons qu'il y a la nécessité de remettre à plat ce dispositif qui est non conforme à la directive communautaire.



Nous nous prononcerons le moment venu sur la procédure au fond, toujours en cours.



TourMaG.com - Allez-vous poursuivre vos démarches ?



Raphaël Bartlomé : La balle n'est pas dans le camp de l'UFC Que Choisir.



L'Etat est dans un dialogue avec la Commission européenne, comme ont pu le faire d'autres gouvernements, suite à la recommandation de l'instance.



La France fait partie des 11 pays en infraction, il est indispensable de trouver une solution qui soit égale et un bon compromis pour toutes les parties.



Cette résolution ne doit pas se faire en partant du principe qu'il y ait une opposition entre les consommateurs et les professionnels du tourisme, il faut se garder de cette caricature-là.



Toutefois, il ne faut pas oublier que d'autres Etats ont trouvé des solutions pour remédier au manquement par rapport à la légalité, il s'agit maintenant de franchir le pas.



Il faut éviter tout excès, de part et d'autres, pour trouver une résolution conforme à la réglementation. Elle existe.



TourMaG.com - Vous attendez donc une réponse européenne, plutôt que Française. Etant donné que le gouvernement ne souhaite pas bouger concernant l'ordonnance...



Raphaël Bartlomé : Non, la réponse doit être Française, conforme à un cadre européen.



Il n'y a pas de solution uniforme adoptée par différents Etats, mais bien des règles ajustées en fonction du contexte national.



La Commission sera attentive à ce que le cadre européen soit respecté partout en Europe.



TourMaG.com - Sachant que la réponse du Conseil d'Etat n'a pas été en votre faveur, pourriez-vous revenir à la table des négociations ?



Raphaël Bartlomé : A la base, notre président doit répondre à cette question, mais en creux nous avons toujours été ouverts au débat, en ayant une démarche constructive.



Dès lors que l'ensemble des acteurs sont dans la même démarche, rien ne s'y opposerait.



TourMaG.com - Avez-vous un mot à dire aux acteurs du tourisme ?



Raphaël Bartlomé : Une chose n'a pas été bien appréhendée.



Ce n'est pas l'UFC Que Choisir ou la CLCV qui n'a pas compris ou fustige l'ordonnance, cette dernière est considérée comme étant illégale par la commission.



Nous souhaitons qu'une solution apaisée soit adoptée le plus tôt possible, car si tel est le cas alors plus simple il sera possible de la faire partager à l'ensemble des parties prenantes.



Par méprise ou méconnaissance du dossier, certains ont pu croire, que sans nous l'ordonnance tenait et que nous l'attaquions seuls.



Sauf que l'ordonnance met l'Etat Français en infraction, elle doit être remise à plat et ce n'est pas du simple fait de l'UFC Que Choisir ou de la CLCV.



Il est plus sage de résoudre ce problème que de le regarder.