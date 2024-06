L'UFC-Que Choisir épingle plusieurs acteurs du voyage !

visuelles manipulatrices, l’obligation de créer un compte client, des prix barrés trompeurs, des incitations répétitives, ou encore des messages de stock limité (piège de l’urgence)

Toutes ces pratiques trompeuses sont interdites par le règlement européen sur les services numériques (DSA).Et malheureusement pour les internautes, les 20 places de marché examinées par l’UFC-Que Choisir utilisent toutes des dark patterns. Les principaux biais utilisés sont ceux de "".En France, cette interdiction s'applique depuis le 17 février 2024.Parmi ces mauvais élèves du web, nous retrouvons sur la plus haute marche du podium le chinois , Temu.La plateforme présente le plus grand nombre de dark patterns présents sur son site et dans son application. L'UFC-Que Choisir a déposé une plainte devant l’Arcom, sur ce sujet.Sur la 2e marche du podium se trouve AliExpress, puis Amazon.Les acteurs du tourisme ne sont pas épargnés. Veepee obtient une 4e place et se distingue en utilisant "des paramètres par défaut de manière particulièrement confusante".