Commerce digital : Quand l'Europe change les règles du jeu !

Il s'agit de l'un des textes de réglementation numérique les plus importants de l'histoire - et plus l'entreprise est grande, plus l'impact est important,

Le premier est un texte visant à s'assurer qu'il existe une bonne concurrence entre les plateformes numériques, avec le but de traiter les enjeux autour des “gatekeepers”, soit les plateformes systémiques ou les contrôleurs d'accès.



Le deuxième vise plutôt à améliorer la régulation des contenus en ligne, en s'attaquant aux problématiques comme la désinformation, les discours haineux, etc,

L'histoire nous dira, c'est le 5 juillet 2022 deviendra un jour historique.Du moins, cette date fait office d'avancée significative pour mettre au pas les GAFAM et autres géants du numérique." ose s'aventurer Emma Mohr-McClune, directrice des services technologiques chez GlobalData.Far West légal et commercial.Le Parlement européen a voté et adopté deux textes Digital Markets Act (DMA) et du Digital Services Act (DSA) initiés par Margrethe Vestager, la commissaire européenne chargée de la concurrence." nous expliquait au début de l'année, Emmanuel Mounier, le secrétaire général de l'EU Travel Tech.